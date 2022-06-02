Haber Giriş: 2 Haziran 2022 Perşembe 15:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çorum'da tek katlı evde çıkan yangın hasara yol açtı
[Fotoğraf: AA]
Çorum'un Alaca ilçesinde tek katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Günhan Mahallesi 6. Sokak'ta Fatih Mercan'a ait tek katlı evden duman yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Evde kimsenin olmadığı sırada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü.
Hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Son Haberler
- 15:50
- 15:50
- 15:37
- 15:30
- 15:20
Sıradaki Haber
Çankırı'da otomobil dereye devrildi: 5 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz