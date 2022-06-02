2022 LGS'de kaç soru var? LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?
LGS kapsamındaki merkezi sınav giriş bilgileri erişime açıldı. LGS'ye sayılı günler kaldı. Peki sınavda kaç soru sorulacak, sonuç ne zaman açıklanacak?
LGS ne zaman yapılacak?
Sınav 5 Haziran 2022 Pazar günü, yurt içi ve yurt dışında Türkiye saati ile birinci oturum 09:30’da, ikinci oturum 11:30’da yapılacaktır.
Sınav yerimi nasıl öğreneceğim?
Sınav giriş yerini, salonunu, sıra numarasını ve varsa sınav tedbir hizmeti bilgilerini 27 Mayıs 2022 tarihinde e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden öğrenebilirsiniz.
Sınav oturum sayısı kaçtır, süresi ne kadardır?
Sınav 2 (iki) oturumdan oluşmaktadır. Birinci oturum sözel alan 75 dakika, ikinci oturum sayısal alan 80 dakika olacaktır.
Sınavda oturumlarda hangi dersler yer almaktadır?
Sınav, birinci oturum sözel alanda; Türkçe, T.C, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil; ikinci oturum sayısal alanda Matematik ve Fen Bilimleri dersleri yer alacaktır.
LGS’de soru dağılımı nasıl olacak?
Birinci Oturum Sözel Alan; Türkçe 20 soru, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 10 soru, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 10 soru, Yabancı Dil 10 soru olmak üzere toplam 50 soru,
İkinci Oturum Sayısal Alan; Matematik 20 soru, Fen Bilimleri 20 soru olmak üzere toplam 40 soru şeklinde olacaktır.
Sınav sonuçları nereden ilan edilecektir?
Sınav sonuçları 30 Haziran 2022 tarihinde https://www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir.
Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecektir.
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