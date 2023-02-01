Haber Giriş: 1 Şubat 2023 Çarşamba 16:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çorum'da taksi şoförü ölü bulundu
Çorum'un Alaca ilçesinde taksi şoförü, bir akaryakıt istasyonunun tuvaletinde ölü bulundu.
Bir taksi durağında çalışan N. K., öğle saatlerinde akaryakıt almak üzere taksisiyle Çorum Caddesi'ndeki akaryakıt istasyonuna geldi.
Burada yakıt aldıktan sonra çay içen N. K., daha sonra istasyonun tuvaletine girdi.
Temizlik saatinde tuvalete giren istasyon görevlisi, N. K.'yi yerde hareketsiz yatarken buldu.
Görevlilerin ihbarı üzerine istasyona polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde N. K.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.
Kalp krizi nedeniyle öldüğü değerlendirilen N. K.'nin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Alaca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
N. K.'nin akaryakıt aldığı ve dinlenme bölümüne geçtiği anlar, istasyonun güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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