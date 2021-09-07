Haber Giriş: 7 Eylül 2021 Salı 12:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çorum'da sahte para operasyonunda bir kişi tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Çorum'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, sahte parayla canlı hayvan ticareti yaptığı tespit edilen 2 kişiden biri tutuklandı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İstanbul'dan tedarik ettikleri sahte paralarla Çorum'da canlı hayvan satın almaya çalıştığı belirlenen 2 zanlı, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.
Zanlıların ev ve araçlarındaki aramada, 100 liralık 79 sahte banknot ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlıdan biri çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğeri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Etiketler: Çorum Sahte Para
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