Haber Giriş: 7 Eylül 2021 Salı 12:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kuşadası'nın kurtuluşunun 99. yıl dönümü kutlandı
[Fotoğraf: AA]
Kuşadası'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı.
Törenler kapsamında Hükümet Konağında Efeler tarafından temsili kurtuluş canlandırıldı. Kaymakam Sadettin Yücel ve Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan, Hükümet Konağı balkonundan halkı selamladı.
Kutlamalar Atatürk Meydanı'nda düzenlenen resmi törenle devam etti.
Törene Kaymakam Yücel, Belediye Başkan Yardımcısı Turan, Kuşadası Jandarma Komutanı Yarbay Mustafa Karagöz, Kuşadası Emniyet Müdürü Mehmet Ali Berksoy ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.
Halk oyunları gösterileriyle gün boyu devam edecek etkinliklerin sonunda İsmail Cem Barış ve Dostluk Meydanında Berkay konseri düzenlenecek.
Etiketler: Aydın
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