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Güncel
İHA 21.10.2023 10:24

Çorum'da kapatılan hayvan pazarları tekrar açılıyor

Çorum İl Tarım ve Orman Müdürü Hayrullah Göktekin, İl genelinde hayvan pazarlarının 23 Ekim tarihinde tekrar açılacağını ifade etti.

Çorum'da kapatılan hayvan pazarları tekrar açılıyor

İl Müdürü Hayrullah Göktekin; `Çorum ve çevre illerde şap hastalığından dolayı 30 Haziran 2023 tarihinden itibaren kapatılan hayvan pazarlarının; Şap Hastalığının SAT-2 tipinde mihrakların azalması ve şap aşılamanın belirli bir seviye ulaşması üzerine, 18 Ekim 2023 tarihli Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonu kararı ile İl genelinde karantina bölgesi dışında bulunan küçükbaş ve büyükbaş hayvan pazarlarının 23 Ekim 2023 tarihinde açılmasına karar verildiğini söyledi. Hayvan hareketlerinin kontrol edilmesi amacıyla yol kontrollerinin yapılacağını belirten İl Müdürü Hayrullah Göktekin `Hayvan sahipleri ve yetiştiricilerimizin cezai müeyyideye uğramamaları için il içi hayvan nakillerinde gerekli belgelerini bulundurmalarını istedi. Hayvan nakillerinde; hayvanların küpeli olması, İl içinde nakledilen büyükbaş hayvanların pasaportlarının bulunması, küçükbaş hayvanların nakil belgelerinin olması, iller arasında nakledilen küçükbaş ve büyükbaş hayvanların ise bu belgelerle birlikte veteriner sağlık raporunun olmadan hayvanlarını nakletmemeleri gerektiğini ifade etti.

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