Az Bulutlu 5.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 06.01.2024 10:13

Çorum'da iki arkadaşını silahla yaralayan şüpheli kaçtı

Çorum'da iki arkadaşını silahla yaraladıktan sonra kaçan şüpheli aranıyor.

Çorum'da iki arkadaşını silahla yaralayan şüpheli kaçtı

Buharaevler Mahallesi Mahmutevler 24. Sokak'ta Berat Ç., Murat A. ve Vahit Can D. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Berat Ç, tabanca ile ateş ederek Murat A. ve Vahit Can D'yi yaraladıktan sonra olay yerinden uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar Vahit Can D. ve Murat A. götürüldükleri Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

ETİKETLER
Çorum
Sıradaki Haber
Düzce'den geçen yıl AB ülkelerine 9 bin 728 ton işlenmiş iç fındık ihraç edildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:39
Sahte zeytinyağı üreten şüphelilere 262 bin 477 lira ceza kesildi
10:30
Mersin'de kepçeyle kaçak kazı yapan 2 şüpheli suçüstü yakalandı
10:27
Lisanslı depolarda saklanacak ürünlere verilecek destekler belirlendi
10:05
ABD'de 6 Ocak Kongre baskını, kasımda yapılacak başkanlık seçiminin ana tartışma konusu
09:40
Bitlis'te kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalanlar kurtarıldı
09:53
Mevzuata aykırı davranan e-ticaret firmalarına 86,2 milyon lira ceza kesildi
Sarıkamış şehitleri anısına meşaleli yürüyüş yapıldı
Sarıkamış şehitleri anısına meşaleli yürüyüş yapıldı
FOTO FOKUS
ABD'den havalanan yolcu uçağının kapısı koptu
ABD'den havalanan yolcu uçağının kapısı koptu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ