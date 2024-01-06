Az Bulutlu 5.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 06.01.2024 09:45

Sındırgı’da acil sağlık hizmetleri istasyonu Açıldı

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde, 112 Acil Sağlık Hizmetlerinde ulaşımı kolaylaştırmak için acil sağlık istasyonu binası inşa edilerek hizmete alındı.

Sındırgı’da acil sağlık hizmetleri istasyonu Açıldı

Sındırgı Devlet Hastanesinde bulunan 2 No'lu Acil Sağlık İstasyonu, vakalara daha hızlı müdahale için Çevre Yolu'nda yapılan yeni hizmet binasına taşındı. Mandıra Mahallesi'nde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Sındırgı Belediyesi ve hayırsever iş insanı tarafından yaptırılan istasyon, İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda hizmet verecek.

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, açılışta yaptığı konuşmada, sağlık alanında gelinen noktaya değinerek istasyon binasının ilçeye hayırlı olmasını diledi.

Vali Ustaoğlu, Balıkesir genelinde birçok sağlık projesinin de sürdürüldüğünü belirtti.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ise sağlık alanında önemli yatırımları hayata geçirdiklerini dile getirerek, "Sağlık çalışanlarımızın da her geçen gün sayısı artıyor. Bizler de Büyükşehir Belediyesi olarak İl Sağlık Müdürlüğümüzle ortak birçok projeye imza atıyoruz. İlimize ve Sındırgı'mıza hayırlı olsun." dedi.

Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş da düne kadar ambulansı bile bulunmayan bir ilçeden, özel istasyonların yapıldığı bir ilçeye ulaşıldığını vurguladı.

Kurdeleyi mahalle sakini kadınların kestiği törene, Sındırgı Kaymakamı Didem Dinç Özay, İl Sağlık Müdürü Serkan Kadir Keskin, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Cemil Atla, kurum amirleri, sağlık çalışanları ve vatandaşlar katıldı.

ETİKETLER
Balıkesir
Sıradaki Haber
Van'da 11 bin derslik için 285 bin kitap alındı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:39
Sahte zeytinyağı üreten şüphelilere 262 bin 477 lira ceza kesildi
10:30
Mersin'de kepçeyle kaçak kazı yapan 2 şüpheli suçüstü yakalandı
10:27
Lisanslı depolarda saklanacak ürünlere verilecek destekler belirlendi
10:05
ABD'de 6 Ocak Kongre baskını, kasımda yapılacak başkanlık seçiminin ana tartışma konusu
09:40
Bitlis'te kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalanlar kurtarıldı
09:53
Mevzuata aykırı davranan e-ticaret firmalarına 86,2 milyon lira ceza kesildi
Sarıkamış şehitleri anısına meşaleli yürüyüş yapıldı
Sarıkamış şehitleri anısına meşaleli yürüyüş yapıldı
FOTO FOKUS
ABD'den havalanan yolcu uçağının kapısı koptu
ABD'den havalanan yolcu uçağının kapısı koptu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ