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Güncel
AA 03.10.2024 17:17

Çorum'da devrilen kamyonda sıkışan 3 kişi yaralandı

Çorum'un Alaca ilçesinde devrilen kamyonda sıkışan 3 kişi yaralandı.

Çorum'da devrilen kamyonda sıkışan 3 kişi yaralandı

Ömer K. idaresindeki kamyon, Alaca-Sungurlu kara yolu Boğazkale yol ayrımında kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada sürücü ile yanındaki Sezai A. ve İhsan K. aracın ön kısmında sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kamyonda sıkışan 3 kişi, itfaiye görevlileri ile çevredeki bir şantiyeye ait iş makinesinin yardımıyla bulundukları yerden yaralı çıkarıldı.

Yaralılar, sağlık görevlilerince Sungurlu Devlet ile Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanelerine kaldırıldı.

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Çorum İtfaiye Trafik Kazası
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