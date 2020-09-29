İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, halk sağlığını tehdit eden sahte içki kullanımının önlenmesi için çalışma yaptı.

Ekiplerce kent merkezine bağlı Ömerbey köyünde belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 1740 litre sahte içki ile alkol yapımında kullanılan damıtma sistemi ele geçirildi.

Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.