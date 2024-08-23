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Güncel
AA 23.08.2024 10:32

Çorum'da 1450 rakımlı Tekke Dağı yamaç paraşütü merkezi olarak tescillendi

Çorum'un Oğuzlar ilçesindeki 1450 rakımlı Tekke Dağı'na yamaç paraşütü için "Uçuş Tescili Belgesi" verildi.

Çorum'da 1450 rakımlı Tekke Dağı yamaç paraşütü merkezi olarak tescillendi

Oğuzlar Belediye Başkanı Mustafa Cebeci'nin daveti üzerine ilçeye gelen Türkiye Hava Sporları Federasyonu Organizasyon Komitesi Başkanı Mustafa Ulutaş, paraşüt sporcularıyla Tekke Dağı'nda inceleme yaptı.

Belirlenen 2 atlama noktasından havalanan paraşütçüler, Obruk Barajı kenarındaki alana indi.

Yapılan teknik incelemede bölgenin yılın 4 mevsimi paraşüt sporuna elverişli olduğu belirlendi.

Türkiye Hava Sporları Federasyonu Organizasyon Komitesi Başkanı Mustafa Ulutaş, Oğuzlar'ın paraşüt sporu açısından son derece elverişli ve bakir bir bölge olduğunu söyledi.

Oğuzlar'daki Obruk Barajı'nın manzarayı güzelleştirdiğini belirten Ulutaş, "Oğuzlar, İsviçre'de, Alp Dağları'nın eteklerinde gölü olan bölgelere çok benziyor. Ormanları çok güzel, doğası harika. Karadeniz ile İç Anadolu'nun kesiştiği bir nokta. Gelecekte çok güzel organizasyonların yapılacağını düşünüyorum" dedi.

Federasyon olarak Tekke Dağı'nda 2 kalkış yeri belirledikleri ve Uçuş Tescil Belgesi hazırladıkları bilgisini paylaşan Ulutaş, "2 kalkış noktasından birincisi kuzey ve batı yönlerine bakıyor. Diğeri ise doğu ve kuzey yönlerine bakıyor. Yani kuzeyden de esse, güneyden de esse, batıdan da esse, doğudan da esse burası uçulabilen bir bölge oldu. İrtifası 1350 metre, iniş alanı 450 metre. Yaklaşık 900 metrelik bir irtifa farkı var iniş alanıyla" diye konuştu.

İniş alanı ve yollarda birtakım düzenlemeler yapılması gerektiğinin altını çizen Ulutaş, "İniş yerinde genişletilme ve düzenleme yapılması lazım. Yollarda da tabelalarla düzenleme yapılması lazım. Bilgilendirme ve rüzgar çorabı da yapıldığında paraşütçülerin gözde mekanı olacağına inanıyorum. Manzarasıyla, gölüyle mükemmel bir nokta burası. Sadece paraşüt değil aynı zamanda su sporları, dağ bisikleti gibi sporların yapılabileceğine, karavancıların da gözde mekanı olabileceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Mustafa Cebeci ise Tekke Dağı'nın Uçuş Tescil Belgesi almasıyla Türkiye'de paraşüt sporuyla ilgilenen herkesi ilçeye davet etti.

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Çorum Yamaç Paraşütü
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