Çöl tozu Marmaris’e ulaştı

Akdeniz’den giriş yapan çöl tozu bulutu Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur illerini etkisi altına aldıktan sonra Marmara ve Karadeniz üzerinden ülkeyi terk edeceği belirtilirken Marmaris’te lodosun da etkisi ile araçların camları ve üstleri toz ile kaplandı.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarı sonrası Afrika üzerinden gelen çöl tozu bulutu, öğleden sonra Marmaris’te etkisini göstererek, hava yağışlı olmamasına rağmen araçların üzerinde çamur zerrecikleri ve toz birikimi oluşturdu. Güneş ışınlarını örten toz bulutu ile ilgili Marmaris'te yaşayan Yunus Ünal "Birkaç gündür baya hissediyoruz, nefes almakta zorlanıyoruz. Arabaların üstü toz oldu hep güneşi dahi göremiyoruz yani. Balkonlar, pencereler her taraf kirlendi" dedi.



Marmarisli Funda Uçar "Gerçekten bu toz bulutu psikolojimizi kötü etkiledi, camları açmaya korkar olduk, çamaşırlarımızı asıyoruz bu tozla mahvoluyor. İnsanlarda sürekli bir baş ağrısı bir halsizlik yapıyor. İnşallah yağmur yağar da geçer" şeklinde konuştu.



Öte yandan hava sıcaklığının 26 derece olduğu Marmaris’te toz bulutuna aldırmadan denize giren vatandaşların yanı sıra lodosu fırsat bilip sörf yapanlarda dikkat çekti.