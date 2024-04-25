Toz veya Kum Fırtınası 23.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
İHA 25.04.2024 10:49

Çöl tozu Marmaris’e ulaştı

Afrika üzerinden gelen çöl toz bulutu Muğla’nın Marmaris ilçesine de ulaştı.

Çöl tozu Marmaris’e ulaştı

Akdeniz’den giriş yapan çöl tozu bulutu Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur illerini etkisi altına aldıktan sonra Marmara ve Karadeniz üzerinden ülkeyi terk edeceği belirtilirken Marmaris’te lodosun da etkisi ile araçların camları ve üstleri toz ile kaplandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarı sonrası Afrika üzerinden gelen çöl tozu bulutu, öğleden sonra Marmaris’te etkisini göstererek, hava yağışlı olmamasına rağmen araçların üzerinde çamur zerrecikleri ve toz birikimi oluşturdu. Güneş ışınlarını örten toz bulutu ile ilgili Marmaris'te yaşayan Yunus Ünal "Birkaç gündür baya hissediyoruz, nefes almakta zorlanıyoruz. Arabaların üstü toz oldu hep güneşi dahi göremiyoruz yani. Balkonlar, pencereler her taraf kirlendi" dedi.

Marmarisli Funda Uçar "Gerçekten bu toz bulutu psikolojimizi kötü etkiledi, camları açmaya korkar olduk, çamaşırlarımızı asıyoruz bu tozla mahvoluyor. İnsanlarda sürekli bir baş ağrısı bir halsizlik yapıyor. İnşallah yağmur yağar da geçer" şeklinde konuştu.

Öte yandan hava sıcaklığının 26 derece olduğu Marmaris’te toz bulutuna aldırmadan denize giren vatandaşların yanı sıra lodosu fırsat bilip sörf yapanlarda dikkat çekti.

ETİKETLER
Muğla
Sıradaki Haber
Antalya'da seyir halindeki midibüste çıkan yangın söndürüldü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:21
Mobil haberleşmede kesintisiz iletişim için 52,4 milyar lira harcandı
12:17
Yonca çeşidi olan "Albatur" tescillendi
12:16
Türk devletleri uzaya ortak uydu gönderecek
12:07
Türkiye'nin mobilya ihracatı 4 katına çıktı
12:04
Çankırı'da eğitime "hava" engeli
12:08
Milli Savunma Bakanlığı'ndan Irak ile "Güvenlik Ortak Koordinasyon Merkezi" açıklaması
Gökyüzü sevdalıları pilotluğa ilk adımı bu merkezde atıyor
Gökyüzü sevdalıları pilotluğa ilk adımı bu merkezde atıyor
FOTO FOKUS
Anzak Koyu'nda geleneksel "Şafak Ayini"
Anzak Koyu'nda geleneksel "Şafak Ayini"
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ