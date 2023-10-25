Çocuklar çakmakla oynarken yangın çıkardı

Canik ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi Olcaytu Sokak'taki 3 katlı binanın giriş katında, saat 10.00 sıralarında yangın çıktı. İddiaya göre çakmak ile oynayan çocukların tutuşturduğu kanepeden alevler yükselirken, Aysel U., çocukları Kemal U. (2), Buğlem U. (3) ve Mehmet U. (7) ile komşuları Bahar K. evde mahsur kaldı.

Anne Aysel U. ile Bahar K. kendi imkanları ile evden çıkarken, çocukları mahalle sakinleri kurtardı. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerince yangın söndürülürken, dumandan etkilenen 5 kişi hastaneye götürüldü. Durumlarının iyi olduğu belirtildi.