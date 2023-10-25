Çok Bulutlu 15.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 25.10.2023 13:41

Kiraladığı araçta uyuşturucu bulunan sürücü tutuklandı

Kars'ta kiralık bir araçta uyuşturucu ele geçirildi, sürücü tutuklandı.

Kiraladığı araçta uyuşturucu bulunan sürücü tutuklandı
[Fotograf: AA]

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente kiralık bir otomobille uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Polis ekipleri tarafından durdurulan araçta narkotik dedektör köpeği `Daxo` ile yapılan aramada, egzoz borusu altına gizlenmiş çorap içerisinde 3 parça halinde 305 gram metamfetamin bulundu. Sürücü A.U. polislerce gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen zanlı, `uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapma` suçundan tutuklandı.

ETİKETLER
Kars Uyuşturucu
Sıradaki Haber
Cumhuriyet'in 100. yılı Ağrı Dağı zirvesinde kutlandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
01:35
Filistin medyası: Kassam Tugayları, İsrail'in kara saldırısına Kornet füzeleriyle karşı koydu
01:26
Kızılay: Gazze'de görev yapan yerel ekibimizle iletişim kuramıyoruz
01:18
Altun: Gazze'de iletişimin tamamen kesilmesi kabul edilemez
00:52
Suriye'deki ABD üssüne saldırı düzenlendi
00:45
İngiltere'den İsrail ve işgal altındaki Filistin topraklarına 'seyahat uyarısı'
00:42
Sınır Tanımayan Doktorlar: Şifa Hastanesi'ndeki binlerce kişi için endişeliyiz
Gazze bombardıman altında
Gazze bombardıman altında
FOTO FOKUS
“TRT’de 100. Yıl” Programında Cumhuriyet Coşkusu Yaşanacak
“TRT’de 100. Yıl” Programında Cumhuriyet Coşkusu Yaşanacak
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ