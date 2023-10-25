Kiraladığı araçta uyuşturucu bulunan sürücü tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente kiralık bir otomobille uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Polis ekipleri tarafından durdurulan araçta narkotik dedektör köpeği `Daxo` ile yapılan aramada, egzoz borusu altına gizlenmiş çorap içerisinde 3 parça halinde 305 gram metamfetamin bulundu. Sürücü A.U. polislerce gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen zanlı, `uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapma` suçundan tutuklandı.