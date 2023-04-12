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Güncel
AA 12.04.2023 12:04

Çocuklar ara tatilde atölyelerde buluşacak

İzmit Belediyesi tarafından "Ara Tatilde Çocuk Atölyelerinde Buluşalım" etkinliği gerçekleştirilecek.

Çocuklar ara tatilde atölyelerde buluşacak
[Fotograf: İHA]

İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü çocukların kaliteli zaman geçirmeleri adına çalışmalarına devam ediyor.

Bu çerçevede, 17-19 Nisan tarihlerinde Kuruçeşme Yaşam Merkezinde Ara Tatilde Çocuk Atölyelerinde Buluşalım etkinliği yapılacak.

İlkokul ve ortaokul seviyesindeki öğrencilerin katılabileceği, çocukların el becerilerini geliştirecekleri programda Tokat baskı atölyesi, mozaik atölyesi, hediyelik obje atölyesi, makrome atölyesi, keçe atölyesi, takı tasarım atölyesi ve seramik atölyesi gerçekleştirilecek.

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