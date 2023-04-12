Eskişehir'de "Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri" başlıyor

Eskişehir Valiliğinden yapılan açıklamada, millet ve devlet arasındaki iletişimi güçlendirmek ve gençlere devlet tarafından sunulan kamu hizmetlerini anlatmak amacıyla 2021 yılında başlatılan ve 13 şehirde gerçekleştirilen "Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri" fuarının, 14'üncü durağı olan Eskişehir'de Kent Meydanı'nda yapılacağı belirtildi.

Açıklamada, fuarın, Türkiye'de yaşanan deprem felaketleri nedeniyle kamu kurumlarının bu süreçte yürüttüğü faaliyetlerinin tanıtımını da içerecek şekilde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının koordinesinde 40'ın üzerinde kurum ve kuruluşun katılımıyla düzenleneceği kaydedildi.

Ayrıca açıklamada, Cumhurbaşkanlığı ile 13 bakanlığa bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşların yanı sıra Cumhurbaşkanlığı ofislerinin de yer alacağı fuardaki stantların 09.00 ila 18.00 saatlerinde ziyarete açık olacağı duyuruldu.