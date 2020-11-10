Bölgede Türk askeri için konuşlanan daha sonra karşı taraftan gelen hasta ve yaralıların ilk müdahalesini sağlayan ekip, 10 Kasım'da bir araya gelerek anma töreni düzenledi.

Ambulansları Türk bayraklarıyla donatan UMKE ekibi, araçlarının sirenleri çalarken saygı duruşunda bulundu.

14 UMKE personeli, 14 ambulans 42 acil sağlık personeli bir pratisyen hekimin katıldığı tören İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.