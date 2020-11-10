Köyde fahri imamlık yapan, gönüllü olarak Kur'an-ı Kerim öğreten çiftçi Oluk (54), Kur'an-ı Kerim'in, 30 yıl önce Antalya'da bir laboratuvarda yapılan inceleme sonucu 300 yıl önce yazıldığının tespit edildiğini söyledi.

7 çocuğu, 4 torunu bulunduğunu ifade eden Oluk, torunlarına yadigar bırakmak istediği Kur'an-ı Kerim'i nem ve tozdan korumak için beze sararak dolapta sakladığını belirtti.

"Ömrümün sonuna kadar koruyacağım"

Oluk, tarihi miras Kur'an-ı Kerim'e büyük bir özenle baktığını anlatarak, "Satılmaması ve kiraya verilmemesi vasiyet edildi." dedi.

Bu vasiyeti çocuklarının da yerine getireceğini dile getiren Oluk, kutsal kitabın sadece kendisinin olmadığını, isteyen herkesin görebileceğini aktardı.

Oluk, "6 nesildir kutsal kitap ailemizde. Ömrümün sonuna kadar bu tarihi mirası koruyacağım." diye konuştu.

Kutsal kitaba özel önem gösterdiklerini belirten Oluk, "Köy olarak zaten hepimiz akrabayız. Herkes gelip bakar, okumak isteyen okur. Toz ve neme karşı bir bezin içinde koruyorum. Kur'an-ı Kerim'i daha önce köyümüzde çıkan bir yangında hasar görmeden kurtardık." ifadelerini kullandı.