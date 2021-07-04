"Tosuncuk" lakabıyla tanınan Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın, ön görüşmedeki ilk ifadesinde borçlarını ödeyeceğini söyledi. Hukukçu Hasan Oymak ise mağdurlara vakit kaybetmeden suç duyurusunda bulunup, hukuki sürece dahil olmalarını önerdi.

Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın, ön görüşmedeki ilk ifadesinde borçlarını ödeyeceğini söyledi. Avukat Hasan Oymak, hukuki sürece dair detayları ve mağdurların neler yapması gerektiğini TRT Haber canlı yayınında anlattı.

"Hukuki süreci başlatmak konusunda hassas davranmalarını ben bütün mağdurlara öneriyorum."



Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın, ön görüşmedeki ilk ifadesinde borçlarını ödeyeceğini söyledi. Avukat Hasan Oymak, hukuki sürece dair detayları @trthaber'de anlattı. pic.twitter.com/kqkNl7fuuB — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 4, 2021

Mehmet Aydın hakkında Türkiye’de açılmış olan davaların olduğunu anımsatan Avukat Hasan Oymak, Mehmet Aydın’ın suç örgütü kurma ve onu yönetme, bilişim sistemleri yoluyla ve ticari işlemler vasıtasıyla nitelikli dolandırıcılık gibi suçlarla suçlandığını, aramaların da buna istinaden çıkartıldığına vurgu yaptı.

“Yurt dışında yaşadığı problemlerden dolayı en azından Türkiye’de minimum ceza ile kurtulabilme ümidiyle geldiğini düşünüyoruz” diyen Oymak, bundan sonraki sürecin nasıl işleyeceğini şöyle anlattı:

“Şu anda kesinleşmiş bir mahkeme kararı yok. Göründüğü itibarıyla binlerce mağdur olduğunu biliyoruz. Her birinin şikayet edip etmediğini henüz bilmiyoruz. Zaten açılmış olan davalar ve iddianamelerde belirtilmiş olan suçlamalar üzerinden yargılamalar yapılacak. Bu yargılamalar neticesinde dosyaya müdahil olmuş olan yahut müşteki sıfatıyla dosyaya katılmış olan kişiler hakkında değerlendirme yapılacak ve suçlar ortaya çıkacak. Bu suçların kaç defa işlenmiş olduğu da ortaya çıkacak. Her biriyle ilgili ayrı ayrı bir değerlendirme yapılacak.”

“Çok büyük cezalar alması muhtemeldir”

Mehmet Aydın’ın ne kadar ceza alacağının yargılamalar neticesinde belli olacağını söyleyen Oymak, Aydın’ın çok büyük cezalar almasının muhtemel olduğunu aktardı:

“İnfaz yasamız çerçevesinde kaç yıl ceza almış olursa olsun 32 yıllık bir cezaevinde yatma süresi sonrasında şartlı salıverme hükümlerinden yararlanacaktır. Bundan sonraki süreç böyle olacak. Ama kendisi borçların bir kısmını ödemek ya da kendisinin de mağdur olduğunu beyan etmek suretiyle alacağı cezayı minimize etmeye çalışacaktır.”

Avukat Hasan Oymak, Mehmet Aydın’ın ilk ifadesiyle sonradan alınacak ifadesi arasındaki farkı da şu şekilde anlattı:

“Kendisine yöneltilmiş olan suçların tamamı henüz toparlanmadı. Farklı illerde açılmış olan davalarda kendisi suçlanıyor. Ve bu konularla ilgili yargılanacak. Şu anda İstanbul Anadolu Adliyesi’nde ilk ifadesi alınacak. İlk ifadesi alındıktan sonraki süreçte söz konusu davaların tamamının tek bir merkezde toparlanması ve tüm suçlamalar üzerinden yeniden ifadesinin alınması söz konusu olacak. İlk ifadeyle sonradan devam edecek olan ifadeler arasındaki fark kendisine yöneltilecek suçlamaların tamamını bilmesi ve bu çerçevede savunmasını yapması konusunda olacak.”

“Mağdurların hızlıca hukuki süreçlerini başlatmalarını öneriyoruz”

Mağduriyet yaşayanların cezai soruşturmaya dahil olmalarını, şikayetçi olmayanların da derhal olmalarını öneren Avukat Oymak, mağduriyet yaşayanlarla ilgili de şu önerilerde bulundu:

“Mağdurların dava açıldıktan sonraki süreçte de dosyaya müdahil olmalarını öneriyoruz. Çünkü müdahil olduklarında daha sonraki üst makamlara üst yargı mercilerine gidecek olan süreçlerde dahil olabilir, temyiz ve istinat başvurularını yapabilir durumdalar. Kişiler yaşamış oldukları ekonomik mağduriyetin tahsilatıyla ilgili olarak da icra takibi yapabilirler, hukuk mahkemelerinde alacak davası açabilirler ellerindeki belgelerle birlikte. Bu süreci mutlaka hızlı şekilde yapmalarında fayda var. Hem zaman aşımının geçmemesi bakımından hem de muhtemelen kendisine ait bir mal varlığı çıkacaksa bile az sayıda çıkacağı için söz konusu ödemelerin arasına dahil olabilmeleri bakımından mağdur olan kişilerin hem hızlıca hukuki süreci başlatmalarını hem de ceza dosyalarına müdahil olmalarını öneriyoruz."