Haber Giriş: 1 Haziran 2022 Çarşamba 16:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cezayir, yeni geliştirilen petrol sahasında üretime başladı
[Grafik: TRT Haber]
Cezayir milli enerji şirketi Sonatrach, ülkenin güneyinde Taylandlı bir şirketle geliştirilmekte olan petrol sahasında üretime geçildiğini açıkladı.
Sonatrach'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, Berkin Havzası'nda yer alan Hassi Bîr Rekayiz sahasında ilk aşamada günde 13 bin varil petrol üretimine başlandı.
Alan, 17 Ocak 2010'da Tayland petrol şirketi PTTEP ile imzalanan anlaşmayla ortaklaşa geliştirildi.
Bölgede keşfedilen petrol kuyularını birbirine bağlama çalışmaları sürüyor.
Bu çalışmalar sonunda devreye girecek ikinci aşama kapsamında günlük 60 bin varil ham petrol üretim seviyesine ulaşılması öngörülüyor.
Etiketler: Cezayir
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