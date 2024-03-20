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Güncel
AA 20.03.2024 10:11

Cezaevi firarisine yardım eden 4 kişi tutuklandı

Yalova RoRo Limanı'nda cezaevi firarisinin para karşılığında personel giriş kartını kullanıp gemiyle yurt dışına kaçmasını sağlayan 4 kişi tutuklandı.

Cezaevi firarisine yardım eden 4 kişi tutuklandı

Yalova Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM), İstihbarat ve Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti suçundan 8 yıl 4 ay ceza alan cezaevi firarisi D.T'nin Yalova RoRo Limanı'ndan yurt dışına çıktığını tespit etti.

Ekipler yaptığı araştırmada, D.T'nin insan ticareti organizatörü F.K. ve E.T. tarafından Bingöl'den getirildiğini ve limanda işçi statüsünde çalışan M.A. ve R.İ'nin personel giriş kartlarını 8 bin Avro karşılığında kullanarak D.T'nin yurt dışına çıkmasını sağladıklarını ortaya çıkardı.

Yükler arasına saklanarak gemi ile D.T'nin yurtdışına kaçmasına yardım ve yataklık ettikleri tespit edilen M.A ve R.İ. Yalova'da, F.K. İstanbul'da, E.T. ise Bingöl KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Bingöl'de gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı tutuklandı.

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