Çok Bulutlu 11.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 20.03.2024 10:02

Muğla'da kaza yapan Orman İşletme Müdürlüğü aracındaki 3 kişi yaralandı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Orman İşletme Müdürlüğü aracının kaza yapması sonucu 3 kişi yaralandı.

Muğla'da kaza yapan Orman İşletme Müdürlüğü aracındaki 3 kişi yaralandı

Seydikemer Orman İşletme Müdürlüğünde görevli Hüseyin D. idaresindeki araç, Döğüşbelen mevkisinde kaza yaptı.

Kazada, görevli oldukları belirtilen sürücü ile Ömer S. ve Celil G. yaralandı.

Sağlık ekiplerince Muğla ile Fethiye ilçesindeki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğünün sosyal medya hesabından olaya ilişkin yapılan paylaşımda "Personellerimize geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz ve acil şifalar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

ETİKETLER
Muğla
Sıradaki Haber
Siirt Valisi Kemal Kızılkaya şehit ailesiyle iftarda bir araya geldi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:44
ABD'li ekonomi profesörü, İsrail yönetiminin "aşırı dinci, milliyetçi" olmasını eleştirdi
11:42
Şeker hastalığından görme kaybı yaşıyordu: 13 yıl sonra ışığa kavuştu
11:40
İsrailli yetkililer Hamas ile Katar'da devam eden müzakereler konusunda kötümser
11:40
Türkmen gazının Türkiye ve Avrupa pazarına girişi için çalışmalar hız kazandı
11:33
Türksat 6A'da sona yaklaşılıyor
11:31
Beyaz Kıta'da bilim insanlarının hayata açılan penceresi: Lumbuz
TİGEM'in 3 işletmesinde şampiyon adayı 222 tay doğdu
TİGEM'in 3 işletmesinde şampiyon adayı 222 tay doğdu
FOTO FOKUS
Gazze'de görev yapan doktorlar gördükleri vahşeti anlattı
Gazze'de görev yapan doktorlar gördükleri vahşeti anlattı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ