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Çerkezköy OSB, hayvan barınağına kulübe ve mama yardımında bulundu
[Fotoğraf: AA]
Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü, Kapaklı Belediyesi Hayvan Barınağı'na kulübe ve mama yardımında bulundu.
Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi yönetimi sosyal sorumluluk projelerine devam ediyor.
ÇOSB yönetimi, Kapaklı Belediyesi’ne ait hayvan barınağında kalan köpek ve kedilere kulübe ve mama yardımında bulundu.
Barınağın bir yıllık mama ihtiyacını karşılayan Çerkezköy OSB, 20 kulübeyi de barınağa teslim etti.
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