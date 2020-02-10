Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi yönetimi sosyal sorumluluk projelerine devam ediyor.

ÇOSB yönetimi, Kapaklı Belediyesi’ne ait hayvan barınağında kalan köpek ve kedilere kulübe ve mama yardımında bulundu.

Barınağın bir yıllık mama ihtiyacını karşılayan Çerkezköy OSB, 20 kulübeyi de barınağa teslim etti.