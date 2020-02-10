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Denizli'de oğlunu silahla yaralayan baba gözaltına alındı
[Fotoğraf: AA]
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde oğlunu silahla yaralayan baba gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Değirmenönü Mahallesi Çaybaşı Caddesi 1317 Sokakta oturan Kadir Ö. (77) ile oğlu Abdullah Ö. (36) tartışmaya başladı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Kadir Ö, oğlunu tabancayla yaraladı.
Mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan Abdullah Ö. 112 Acil Servis ekiplerince Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: denizli pamukkale ilçesiSon Güncelleme: 10 Şubat 2020 Pazartesi 15:49
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