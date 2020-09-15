Türkiye'nin kabak çekirdeği ihtiyacının yüzde 35'ini karşılayan Kayseri'de üretilen kabaklar hasat öncesi görselliği ile dikkati çekiyor.

İl genelinde yaklaşık 336 bin dekar alana ekimi yapılan çerezlik kabak çekirdeğinden yıllık ortalama 167 ton verim elde edilirken, kent ekonomisine milyonlarca lira da katkı sağlanıyor.

Develi ilçesinde yaşayan Nebi Usluoğlu, Kayseri'nin önemli geçim kaynaklarından birinin kabak çekirdeği olduğunu söyledi.

Usluoğlu, kabağın ekimine mayıs ayında başlanıldığını ve gerekli gübreleme işleminin ardından ekim ayına doğru hasat edildiğini aktardı.

Erciyes Dağı'nın çevresindeki tüflü toprak yapısı sayesinde verimi artan kabak çekirdeğine olan talebin her geçen yıl artığını belirten Usluoğlu, tarlaların hasat zamanı öncesi sarı renge bürünerek güzel bir görüntü çıktığını dile getirdi.

"Ürünlerimiz organik"

Çiftçi Hasan İstanbullu da 20 yıldır çiftçilik yaptığını ve uzun yıllar tarlalarına çerezlik kabak ektiğini belirtti.

Kıraç topraklarda yetişen kabağın, çekirdeğe ayrı bir lezzet kattığını anlatan İstanbullu, "Bizim toprağımız zengindir. Ürünlerimiz organik. Gübre dışında bir şey kullanmıyoruz. Türkiye'nin kabak çekirdeği ihtiyacının büyük bölümünü Kayseri karşılıyor. Ben bu yıl 370 dekar araziye ekim yaptım. Kabak çekirdeğinin getirisi yüksek olduğundan dolayı bu ürünü tercih ediyoruz." diye konuştu.