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Güncel
AA 10.10.2024 23:54

Çemişgezek'te üniversite öğrencilerine oryantasyon eğitimi verildi

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesindeki meslek yüksekokuluna kayıt yaptıran öğrencilere yönelik oryantasyon programı düzenlendi.

Çemişgezek'te üniversite öğrencilerine oryantasyon eğitimi verildi

Munzur Üniversitesi Çemişgezek Meslek Yüksekokulu'nun konferans salonunda eğitim-öğretim yılının başlamasıyla gerçekleştirilen programda, yüksekokulun müdür yardımcısı ve inşaat bölümü öğretim görevlisi Alperen Öbek, öğrencilere sunum yaptı.

Öbek, eğitim-öğretim yılının verimli geçmesi temennisinde bulunarak, "Öğrencilerimizin bölümleri ve üniversite yaşamı hakkında akıllarına takılan bütün sorulara cevap niteliğinde bir oryantasyon eğitimi düzenledik. Umarım verimli bir akademik yıl geçiririz." dedi.

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