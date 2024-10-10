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Güncel
İHA 10.10.2024 23:01

Uşak'ta Deprem Saha Tatbikatı gerçekleştirilecek

Uşak Valiliği, 13 Ekim Pazar günü geniş kapsamlı 'Deprem Saha Tatbikatı' gerçekleştirileceğini duyurdu.

Uşak'ta Deprem Saha Tatbikatı gerçekleştirilecek

Uşak Valiliği, 13 Ekim Pazar günü yapılacak olan geniş kapsamlı Deprem Saha Tatbikatı konusunda vatandaşları bilgilendirdi.

Yapılan açıklamada, tatbikat sırasında herhangi bir panik yaşanmaması gerektiği vurgulandı. Deprem Saha Tatbikatı, il genelinde belirlenen noktalarda yapılacak müdahaleleri kapsayacak ve acil durum senaryoları hayata geçirilecek. Tatbikat sırasında acil durum uyarıları ve müdahaleler planlandı. Vatandaşların, bu uyarılardan dolayı endişeye kapılmamaları gerektiği ve tatbikatın normal bir süreç olduğu hatırlatıldı.

Toplumsal duyarlılık çağrısı yapılan açıklamada, tatbikatın kamu düzenini etkilemeyecek şekilde gerçekleştirileceği ve vatandaşların, gerekli hassasiyeti göstermesi gerektiği ifade edildi. Uşak Valiliği, acil durumlara hazırlıklı olmanın önemini vurgulayarak toplumsal duyarlılık çağrısında bulundu. 

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