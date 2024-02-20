Çok Bulutlu 8.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 20.02.2024 16:10

Çelikhan'da Gazze yararına kermes düzenlendi

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde, İsrail'in saldırısı altındaki Gazze yararına kermes organize edildi.

Çelikhan'da Gazze yararına kermes düzenlendi
[Fotograf: AA]

Zafer Mahallesinde Gençlik Merkezinde İYİLİKDER tarafından Gazze yararına kermes düzenlendi.

İYİLİKDER Çelikhan temsilcisi Mehmet Yaylagül, gazetecilere, kermesin düzenlenmesine destek olan herkese teşekkür ederek, "Gazzeli kardeşlerimize yönelik yapılan saldırıları kınıyoruz. Siyonist İsrail devletinin bu savaşta çocuk ve kadın demeden herkesi hedef alıyor. Bizler burada sadece dua ve yardım amaçlı bulunuyoruz, elimizden gelen başka bir şey yok. O tarihten bu yana şu ana kadar dernek olarak 700 bin civarında yardım ulaştırdık. Bu kermese de Gazzeli kardeşlerimiz için bir faaliyet gerçekleştirdik." dedi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Kermes 3 gün boyunca sürecek, elde edilen gelirler Gazze yararına kullanılacak.

ETİKETLER
Adıyaman Gazze Sosyal Yardımlar
Sıradaki Haber
Siirtli boks antrenörü okullarda yeni yeteneklerin izini sürüyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:02
SPK Sorumlu Yönetim İlkeleri'nde düzenlemeye gitti
16:47
İsrail Nasır Hastanesi'ni kışlaya çevirdi: 118 hasta mahsur
16:37
Deprem konutları hak sahiplerine teslim ediliyor
16:27
Eskişehir'de tarihi eser operasyonu
16:26
Türkiye ile Kosova arasında arşiv alanında iş birliği
16:20
8. Yargı Paketi TBMM Adalet Komisyonunda
İsrail'in Lübnan'da Hizbullah'a ait silah deposu iddiasıyla vurduğu fabrikadaki hasar görüntülendi
İsrail'in Lübnan'da Hizbullah'a ait silah deposu iddiasıyla vurduğu fabrikadaki hasar görüntülendi
FOTO FOKUS
Filistinli çocuklar bir lokma ekmek için çöpte yiyecek arıyor
Filistinli çocuklar bir lokma ekmek için çöpte yiyecek arıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ