Çelikhan'da Gazze yararına kermes düzenlendi

Zafer Mahallesinde Gençlik Merkezinde İYİLİKDER tarafından Gazze yararına kermes düzenlendi.

İYİLİKDER Çelikhan temsilcisi Mehmet Yaylagül, gazetecilere, kermesin düzenlenmesine destek olan herkese teşekkür ederek, "Gazzeli kardeşlerimize yönelik yapılan saldırıları kınıyoruz. Siyonist İsrail devletinin bu savaşta çocuk ve kadın demeden herkesi hedef alıyor. Bizler burada sadece dua ve yardım amaçlı bulunuyoruz, elimizden gelen başka bir şey yok. O tarihten bu yana şu ana kadar dernek olarak 700 bin civarında yardım ulaştırdık. Bu kermese de Gazzeli kardeşlerimiz için bir faaliyet gerçekleştirdik." dedi.

[Fotoğraf: AA]

Kermes 3 gün boyunca sürecek, elde edilen gelirler Gazze yararına kullanılacak.