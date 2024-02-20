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Güncel
İHA 20.02.2024 15:56

Batman'da terör operasyonunda 2 tutuklama

Batman’da terör örgütü PKK/KCK’nin gençlik yapılanması DGH’ye yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 9 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Batman'da terör operasyonunda 2 tutuklama
[AA Arşiv]

Batman İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi'nin çalışmaları doğrultusunda; izinsiz gösteri ve yürüyüş yaptıkları, yürüyüşler sırasında molotofkokteyli kullandıkları, yakma ve kundaklama olaylarına karıştıkları, terör örgütü PKK ve elebaşı posteri ile gösteri yaptıkları belirlenerek düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda yakalanan 9 şüphelinin 6'sı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 2'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 4'ü ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Şüphelilerden 3'ü ise, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

15 Şubat'ta kent merkezinde düzenlenen operasyonlarda 9 kişi gözaltına alınmış, şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; ruhsatsız tabanca, örgütsel doküman, terör örgütü üyelerine ait bilgi ve görseller, yasaklı yayınlar ele geçirilmişti. 

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