Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan 17 Mart 2022 tarihli 31781 sayılı ve 2022/97 karar ile gerçekleşen İl Müftüleri atama kararıyla Celal Büyük, Ağrı İl Müftülüğü'ne atandı.

Erzurum da görev yaptığı dönemde gerçekleştirdiği proje ve çalışmalarla gerek diyanet personeli, gerekse vatandaş tarafından çok sevilen Müftü Celal Büyük Ağrı İl Müftüsü olarak atandı.

Aslen Erzurum - Oltulu olan Celal Büyük, ilk ve orta öğrenimini Zonguldak’ta Lise tahsilini ise Oltu İmam Hatip Lisesinde tamamladı. 1992 yılında Diyanet İşleri Başkanlığında İmam-hatip olarak çalışmaya başladı.

Bu esnada Ankara Hacı Bayram Camii İmamı Abdülkadir Şehitoğlu hoca efendiden talim ve makam dersleri aldı. Sırasıyla Ankara- Haymana, Ankara- Altındağ ve Bursa Osmangazi İlçelerinde İmam-Hatiplik yaptı. 2002 yılında Uludağ Üniversitesi İlahiyat fakültesini bitirdi. 2005 yılında İstanbul Haseki Eğitim merkezini başarıyla tamamlayarak Denizli- Honaz ilçesine vaiz olarak atandı. Ayrıca bu dönemde Marmara Üniversitesinde Din Eğitimi alanında Yüksek lisansını tamamladı.

2006 Eylül ayında ise Horasan İlçe müftülüğüne atandı. 30.10.2009 tarihinde ise Tortum ilçe Müftüsü olarak tayin oldu. Ardından 18.12.2013 tarihinde Erzurum İl Müftü Yardımcılığına atanan Celal Büyük 12.02.2015 tarihinden itibaren yaklaşık 2 yıl Erzurum İl Müftülüğüne vekâlet etti.

28.12.2016 tarihinde Yüreğir İlçe Müftülüğüne atanan Celal Büyük 11.12.2019 tarihinde İstanbul Bağcılar Müftülüğüne atandı.

Çalıştığı dönemlerde farklı gazetelerde köşe yazarlığının yanında ulusal yayın yapan Kardelen Tv’de yaklaşık 4 yıl program yapımcılığı ve sunuculuğu yaptı.

Müftü Büyük halen Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde Din Eğitimi alanında Doktora çalışmasına devam etmektedir.