Çekerek Halk Eğitim Merkezinde 1182 kursiyer eğitim görüyor

Merkez Müdürü Osman Gül, 7 köy ve kurum binasında açılan 45 kursta çeşitli alanlarda eğitim verildiğini söyledi.

Kurslara her yaştan katılım olduğunu ifade eden Gül, "Şu an kağıt rölyef, halı dokuma, ahşap boyama, el sanatları, bağlama, halk oyunu, resim, drama, voleybol, giyim, işaret dili, okuma-yazma, arıcılık, Kur'an-ı Kerim kurslarımız bulunmakta. Bunun dışında açık öğretim lisesi ve açık öğretim ortaokulu öğrencilerimize hizmet vermekteyiz" dedi.

Gül, kursiyerlerin boş zamanlarını değerlendirdiğini anlatarak, "Kursiyerlerimiz bilgi ve becerilerini geliştiriyor, sosyal yaşama uyumlarını artırıyor. Kurs sonunda elde ettikleri sertifikayla da çeşitli alanlarda iş imkanı buluyor. Kursiyerlerimiz el emeği göz nuru ürünlerini kendi imkanları doğrultusunda satıp aile bütçelerine katkı sağlıyor" diye konuştu.