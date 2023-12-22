Çok Bulutlu 8.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 22.12.2023 16:10

Çekerek Halk Eğitim Merkezinde 1182 kursiyer eğitim görüyor

Yozgat'ın Çekerek ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce açılan 45 kursta 1182 kursiyer eğitim görüyor.

Çekerek Halk Eğitim Merkezinde 1182 kursiyer eğitim görüyor

Merkez Müdürü Osman Gül, 7 köy ve kurum binasında açılan 45 kursta çeşitli alanlarda eğitim verildiğini söyledi.

Kurslara her yaştan katılım olduğunu ifade eden Gül, "Şu an kağıt rölyef, halı dokuma, ahşap boyama, el sanatları, bağlama, halk oyunu, resim, drama, voleybol, giyim, işaret dili, okuma-yazma, arıcılık, Kur'an-ı Kerim kurslarımız bulunmakta. Bunun dışında açık öğretim lisesi ve açık öğretim ortaokulu öğrencilerimize hizmet vermekteyiz" dedi.

Gül, kursiyerlerin boş zamanlarını değerlendirdiğini anlatarak, "Kursiyerlerimiz bilgi ve becerilerini geliştiriyor, sosyal yaşama uyumlarını artırıyor. Kurs sonunda elde ettikleri sertifikayla da çeşitli alanlarda iş imkanı buluyor. Kursiyerlerimiz el emeği göz nuru ürünlerini kendi imkanları doğrultusunda satıp aile bütçelerine katkı sağlıyor" diye konuştu.

ETİKETLER
Yozgat
Sıradaki Haber
Çubuk'ta 11 mahalle fırını yapılacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:32
Rusya, 66 Ukraynalı askerin cenazesini daha iade etti
17:30
Bakan Şimşek: Borsa bir oyun alanı değildir
17:08
Yurt dışına giden hekimler Türkiye'ye dönüyor
17:05
DSÖ: Dünya genelinde 4 milyar kişi dang humması virüsüne yakalanma riskiyle karşı karşıya
17:03
Cevdet Yılmaz: Rekabetçi bir finansal ekosistem hedeflerimiz arasında
17:02
Yunanistan'ın geri ittiği 48 düzensiz göçmen kurtarıldı
Fransız askerleri Nijer'den ayrılıyor
Fransız askerleri Nijer'den ayrılıyor
FOTO FOKUS
Kudüs'te TRT Haber canlı yayınına müdahale
Kudüs'te TRT Haber canlı yayınına müdahale
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ