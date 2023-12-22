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Güncel
AA 22.12.2023 16:06

Çubuk'ta 11 mahalle fırını yapılacak

Çubuk ilçesinde belediye tarafından mahallelere 11 mahalle fırını yapılacağı bildirildi.

Çubuk'ta 11 mahalle fırını yapılacak

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, yaptığı açıklamada, kırsal mahallelerde geçen yıl 7 fırının yapıldığını belirtti.

İlçede 11 taş fırının yapımına başlanıldığını aktaran Demirbaş, şunları kaydetti:

"Çubuk'ta tarihi ve kültürel güzelliklerini ön plana çıkararak, geleneksel değerlerimizi yaşatacak çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Zamanla mahallelerimizde yok olan, kadınlarımızın hamur işi yiyeceklerini pişirdikleri taş fırınlarını yeniden hayata geçiriyoruz. Bu yapılacak yeni fırınlar yaklaşık 5 milyon 500 bin liraya mal olacak."

Gökçedere Mahallesi Muhtarı Veli Doğan da mahalle halkının en önemli ihtiyaçlarından biri olan fırının yeniden yapılmasının mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

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