Çankırılı kadın sanatçılar eserlerini Mamak Kültür Merkezi’nde sergiledi.

Çankırı Dernekler Federasyonuna bağlı Çankırılı Kadınlar Derneği sanatçıları, eserlerini Mamak Kültür Merkezi’nde sergiledi.

Dernek Başkanı Nermin Aydınlı, buna benzer faaliyetlerin gelecek dönemde daha da artarak devam edeceğini söyledi.

Serginin açılışına AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, Çankırı Dernekler Federasyonu Başkanı Adem Can, Başkanvekili İsmail Akbıyık ve yönetim kurulu üyeleri de katıldı.