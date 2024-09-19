Parçalı Bulutlu 22.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 19.09.2024 09:49

Çankırı'da zabıta ekipleri dilencilik yapan 2 kişiyi yakaladı

Çankırı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, dilencilik yapan 2 kişi hakkında işlem yaptı.

Çankırı'da zabıta ekipleri dilencilik yapan 2 kişiyi yakaladı

Pazar alanında denetim yapan zabıta ekipleri, sahte evraklar göstererek ameliyat parası topladığını beyan eden biri kadın iki dilenciyi zabıta noktasına götürerek üstlerini aradı.

Üzerlerinden uyuşturucu madde ve 450 lira çıkması üzerine İl Emniyet Müdürlüğüne bilgi verildi.

Haklarında 8 suç kaydı bulunan zanlılar, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Üstlerinde bulunan 450 liraya ise el konuldu.

Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, vatandaşın duygularını istismar ederek kendisine rant sağlayan, huzurunu bozan kimseye göz açtırmayacaklarını belirtti.

ETİKETLER
Çankırı
Sıradaki Haber
Kütahya'da tarihi eser operasyonunda bir şüpheli yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:01
Kredi için 99,4 milyon liralık BES fonu teminat olarak gösterildi
11:59
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'den Gaziler Günü mesajı
11:56
Kartlı ödemeler ağustosta 1,42 trilyon lira oldu
12:01
İstanbul'da aranan 495 şüpheli yakalandı
11:51
BM: Gazze'de insanlar ortalama iki günde bir yemek yiyor
11:48
Harp sahasının yeni oyuncusu: Vurucu İHA
Senegal’ın balıkçı semti 'Guet Ndar'
Senegal’ın balıkçı semti 'Guet Ndar'
FOTO FOKUS
Harp sahasının yeni oyuncusu: Vurucu İHA
Harp sahasının yeni oyuncusu: Vurucu İHA
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ