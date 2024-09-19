Çankırı'da zabıta ekipleri dilencilik yapan 2 kişiyi yakaladı

Pazar alanında denetim yapan zabıta ekipleri, sahte evraklar göstererek ameliyat parası topladığını beyan eden biri kadın iki dilenciyi zabıta noktasına götürerek üstlerini aradı.

Üzerlerinden uyuşturucu madde ve 450 lira çıkması üzerine İl Emniyet Müdürlüğüne bilgi verildi.

Haklarında 8 suç kaydı bulunan zanlılar, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Üstlerinde bulunan 450 liraya ise el konuldu.

Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, vatandaşın duygularını istismar ederek kendisine rant sağlayan, huzurunu bozan kimseye göz açtırmayacaklarını belirtti.