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Güncel
İHA 22.12.2023 17:26

Çankırı’da trafiğe kayıtlı araç sayısı 62 bini aştı

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan istatistiklere göre, Çankırı’da trafiğe kayıtlı araç sayısı 62 bin 444 oldu.

Çankırı’da trafiğe kayıtlı araç sayısı 62 bini aştı

Türkiye İstatistik Kurumu, 2023 yılı Kasım ayı motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı.

Açıklanan verilere göre, Çankırı’da Kasım ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı araç sayısı 62 bin 444 adet oldu. Trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 38,2'sini otomobil, yüzde 26,4'ünü traktör, yüzde 15,2'sini motosiklet, yüzde 14,5'ini kamyonet, yüzde 3,5'ini kamyon, yüzde 1,1'ini minibüs, yüzde 0,8'ini otobüs, yüzde 0,5'ini ise özel maksatlı taşıtlar oluşturdu. Çankırı’da Kasım ayında 383 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Trafiğe kaydı yapılan toplam 383 adet taşıt içinde motosiklet yüzde 51,7 ile ilk sırada yer aldı. Bunu yüzde 21,9 ile otomobil, yüzde 17,0 ile traktör ve yüzde 7,0 ile kamyonet takip etti. Öte yandan, trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre 53 adet azaldı. 

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