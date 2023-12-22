Çok Bulutlu 8.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 22.12.2023 16:55

Birçok ilde İsrail'in Gazze saldırıları protesto edildi

Diyarbakır, Mardin ve Şırnak'ta İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi.

Birçok ilde İsrail'in Gazze saldırıları protesto edildi

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesindeki Hazreti Hamza Camisi'nde kılınan cuma namazından sonra Peygamber Sevdalıları Vakfı öncülüğünde toplanan grup, İsrail aleyhine slogan attı, sık sık tekbir getirdi.

Memur-Sen İl Başkanı Ramazan Tekdemir, yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'de masum insanları katlettiğini söyledi.

İsrail'in dünyanın gözü önünde savaş suçu işlediğini, Gazze'de yapılanın katliam ve soykırım olduğunu belirten Tekdemir, sonuna kadar Mescid-i Aksa ve Kudüs'e sahip çıkacaklarını ifade etti.

Tekdemir, Mescid-i Aksa'nın sadece Filistinlilerin değil tüm Müslümanların kutsalı olduğunu dile getirerek, "Tüm İslam ülkelerine bu işgale ve vahşete karşı caydırıcı adımlar atılması için çağrımızı yineliyoruz." dedi.

Mardin

Kentte 56 sivil toplum kuruluşunun oluşturduğu Mardin STK Platformu öncülüğünde Fuat Yağcı Camisi önünde bir araya gelen sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerin temsilcileri ile vatandaşlar, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepkilerini dile getirdi.

İsrail aleyhine slogan atan grup, sık sık tekbir getirdi. STK platformu adına açıklama yapan Mustafa Çelik, Gazze'ye yönelik zulmün bir an önce sona ermesini istediklerini belirtti.

Çelik, İsrail'in yaşlı, kadın, genç, çocuk, engelli, hasta ayırt etmeksizin sivilleri katletmeye ve soykırıma devam ettiğini kaydetti.

Şırnak

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) öncülüğünde bazı sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle Şehit Güvenlik Korucusu Abdullah Avcı Camisinin avlusunda toplananlar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

Ellerinde Filistin bayrakları taşıyan katılımcılar, İsrail ve ABD karşıtı slogan attı, tekbir getirdi.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından gazetecilere açıklama yapan parti üyesi Osman Ertaş, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına "dur" demek için bir araya geldiklerini söyledi.

Ertaş, saldırılarda sivillerin, görevlerini yapmaya çalışanların da katledildiğini ifade ederek, "Hastaneler, ambulanslar, camiler, okullar ve konutlar ile altyapı tahrip edildi. Un fabrikaları, ekmek fırınları, su depoları, yardım taşıyan kamyonlar bombalandı." dedi.

Açıklamanın ardından Filistin'de hayatını kaybedenler için dua edildi.

ETİKETLER
Mardin Diyarbakır Şırnak
Sıradaki Haber
Fırtına nedeniyle balık kafesi yırtıldı, dereye doluşan somonları gören oltasını alıp dereye koştu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:32
Rusya, 66 Ukraynalı askerin cenazesini daha iade etti
17:30
Bakan Şimşek: Borsa bir oyun alanı değildir
17:08
Yurt dışına giden hekimler Türkiye'ye dönüyor
17:05
DSÖ: Dünya genelinde 4 milyar kişi dang humması virüsüne yakalanma riskiyle karşı karşıya
17:03
Cevdet Yılmaz: Rekabetçi bir finansal ekosistem hedeflerimiz arasında
17:02
Yunanistan'ın geri ittiği 48 düzensiz göçmen kurtarıldı
Fransız askerleri Nijer'den ayrılıyor
Fransız askerleri Nijer'den ayrılıyor
FOTO FOKUS
Kudüs'te TRT Haber canlı yayınına müdahale
Kudüs'te TRT Haber canlı yayınına müdahale
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ