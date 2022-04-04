Çankırı İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi ve asayiş ekiplerince haklarında yakalama kararı bulunan kişilere yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Ilgaz ve Kızılırmak ilçesinde yapılan çalışmada, "hırsızlık" suçundan 15 yıl 10 ay ile "basit yaralama ve başkasına ait banka ve kredi kartının izinsiz kullanmak suretiyle yarar sağlama" suçundan 22 yıl 9 ay 5 gün hapis cezası bulunan hükümlüler operasyonla yakalandı.

Adliyeye sevk edilen hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.