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Güncel
İHA 31.10.2024 10:48

Çankırı'da iki otomobil çarpıştı: 9 yaralı

Çankırı'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

Çankırı'da iki otomobil çarpıştı: 9 yaralı

Kaza, Çivi köyü mevkiinde meydana geldi. Seyir halinde ilerleyen iki otomobil çarpıştı.

Kazada otomobiller hurdaya dönerken, T.T., T.T., H.K., K.O.K., E.S.K., B.S.K., D.K., Y.A.E. ve Z.E. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı. 7 yaralıya olay yerinde ayakta tedavi uygulanırken, T.T. ve T.T. Çankırı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza mahallinde incelemelerde bulunan ekipler, araçları çekici yardımıyla olay yerinden kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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Çankırı Trafik Kazası
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