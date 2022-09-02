İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Çerkeş ilçesinde bir kişinin silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptığı bilgisi üzerine operasyon düzenlendi.

Şüphelinin evi ve eklentilerindeki aramalarda, kullanıma hazır 5 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, birleştirilmeye hazır 15 tabanca iskeleti, 34 tabanca fişeği ile silah imalatı yapımında kullanılan makine ve malzeme ele geçirildi.

Bir şüpheli gözaltına alındı, bulunan malzemelere el konuldu.