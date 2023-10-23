Çankırı’da alevlere teslim olan ev kullanılamaz hale geldi

Yangın, dün gece saatlerinde Merkez ilçesine bağlı Ünür köyünde meydana geldi.

Bir evde belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Kısa sürede evi saran alevleri gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin müdahalesi ile yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili olarak başlatılan incelemenin devam ettiği bildirildi.