Açık 24.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
İHA 23.10.2023 12:18

Çankırı’da alevlere teslim olan ev kullanılamaz hale geldi

Çankırı’da bir köyde alevlere teslim olan ev kullanılamaz hale geldi.

Çankırı’da alevlere teslim olan ev kullanılamaz hale geldi

Yangın, dün gece saatlerinde Merkez ilçesine bağlı Ünür köyünde meydana geldi.

Bir evde belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Kısa sürede evi saran alevleri gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin müdahalesi ile yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili olarak başlatılan incelemenin devam ettiği bildirildi.

ETİKETLER
Çankırı Yangın
Sıradaki Haber
Bolu'da emniyet şeridini ihlal eden sürücülere cezai işlem
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:54
Anadolu Feneri açıklarında sürüklenen teknedeki 6 kişi kurtarıldı
12:41
Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 6 tutuklama
12:42
2 milyon 200 bin bağımsız bölümün dönüşümünü tamamlandı
12:36
Türk Kızılay'ın Gazze'deki aşevinde yeniden sıcak yemek çıkıyor
12:16
Bakan Tunç: Terör örgütlerinin kökünü kurutma konusunda kararlıyız
12:14
Elazığ'da silah kaçakçılarına operasyon: 9 gözaltı
Gazzeli siviller için Türkiye'nin insani yardımlarını taşıyan uçak Mısır'a hareket etti
Gazzeli siviller için Türkiye'nin insani yardımlarını taşıyan uçak Mısır'a hareket etti
FOTO FOKUS
İsrail, Kudüs Hastanesi çevresini vurdu
İsrail, Kudüs Hastanesi çevresini vurdu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ