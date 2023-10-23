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Güncel
AA 23.10.2023 11:59

Bolu'da emniyet şeridini ihlal eden sürücülere cezai işlem

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, emniyet şeridi ihlali yapan sürücülere para cezası uyguladı.

Bolu'da emniyet şeridini ihlal eden sürücülere cezai işlem

Ekipler, D-100 kara yolu İstanbul istikameti Üniversite Kavşağı'nda, trafik güvenliğinin sağlanması için acil durumlarda kullanılan emniyet şeridini ihlal edenlere yönelik uygulama yaptı.

Trafik ekipleri, şeridi ihlal eden çok sayıda sürücüye 4064'er lira para cezası kesti.

Sürücü Emre Öztekin, gazetecilere, bu güzel ve gerekli uygulama için emniyet yetkililerine teşekkür etti.

Cezai işlem uygulanan sürücü de yanlış yaptığını ve cezasını ödeyeceğini belirterek, trafik yoğunluğu nedeniyle bir anlık dalgınlıkla emniyet şeridine girdiğini ifade etti.

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