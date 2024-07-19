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Güncel
AA 19.07.2024 15:42

Çankırı Valiliği'nden sıcak hava uyarısı

Çankırı Valiliği, yükselen sıcaklıklar nedeniyle kronik rahatsızlığı olanlara, yaşlı ve çocuklara yönelik uyarıda bulundu.

Çankırı Valiliği'nden sıcak hava uyarısı

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bölge genelinde sıcaklıkların yükseldiği belirtildi.

Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre kentte mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının artamaya devam edeceği belirtilen açıklamada, "Hava sıcaklıklarının önümüzdeki bir haftalık periyotta bölgemizde 4 ila 8 derece mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Önümüzdeki günlerde şehrimizde beklenen en yüksek sıcaklıklar Çankırı’da 33-38 aralıklarında olacağı tahmin edilmektedir. Yüksek seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle, kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılarımız ve çocuklarımız başta olmak üzere vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11 ile 16 saatleri arasında açık alanda bulunmamaları hususunda dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir." ifadesi kullanıldı.

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