Türkmenoğlu'nun naaşı, Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi morgundan alınıp polis konvoyu ile İl Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

Müdürlük bahçesinde saygı duruşunda bulunulmasının ardından görevleri başında şehit olan tüm teşkilat mensupları için dua edildi.

İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, törende yaptığı konuşmada, polis teşkilatının çok sevilen bir üyesini kaybetmesinin üzüntüsünü yaşadıklarını belirterek, şehidin ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

Türkmenoğlu'nun eşi İlkay, oğlu Hüseyin Ümit ve kızı Rüya Türkmenoğlu ile Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mehmet Cem Okyay, Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Karişit ve emniyet mensuplarının katıldığı törenin ardından şehidin cenazesi defnedilmek üzere memleketi Balıkesir'in Edremit ilçesine gönderildi.

Çanakkale-İzmir kara yolunda İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesinde görevli Cihan Türkmenoğlu'nun (47) kullandığı 17 ACD 621 plakalı sivil ekip aracı ile Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Muhammet Tolga Işık (43) idaresindeki 60 NU 575 plakalı otomobil çarpışmış, kazada iki sürücü yaşamını yitirmişti.