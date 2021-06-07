Kırsal kesimde sulu tarıma geçilmesi ve çevredeki yerleşim alanlarının içme suyu ihtiyacının karşılanması amacıyla yürütülen "Göl Su" projesi kapsamında hayata geçirilen Kars Barajı 2018 yılında su tutmaya başladı.

Şu sıralar büyük oranda dolunca yörede yaban hayatına da adeta hayat veren baraj, pelikan, angıt, karabatak, martı ve yeşilbaşlı ördek gibi göçmen kuşlara ev sahipliği yapıyor.

Barajın su tutmaya başlamasıyla yörede sular altında kalan bir caminin su üstünde gözüken minaresi, bölgeye gelen fotoğraf tutkunları ile vatandaşlardan ilgi görüyor.

Yeşile bürünen çevresiyle de ayrı bir doğal güzellik sunan baraj, stres atmak için kenarına gelen piknikçileri de ağırlıyor.

Bölgeyi ziyaret eden Mehmet Aydın, baraj sularının yükselmeye başlanmasıyla bölgede güzel manzaralar oluştuğunu söyledi.

Etraftaki kuşları ve manzarayı izlemek için barajı ziyaret ettiğini anlatan Aydın, "Kars Barajı'ndaki sular yükselmeye başladıkça burada daha önce bu nedenle boşaltılan köyler sular altında kaldı, şu an baktığımızda sadece köydeki bir caminin minaresi gözüküyor." dedi.

Aydın, barajın doluluk oranı yükselince yöreye güzellik kattığını dile getirerek, "Burada hakikaten çok güzel manzara var, doğası çok iyi, birçok kuş türü de gelmiş. Bu güzelliği fırsata çevirip burada piknik yapanlar da var. Herkesin burayı gelip görmesini tavsiye ederim." ifadesini kullandı.