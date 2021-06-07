Ulupınar Mahallesi'nde Çıralı Sahili yakınındaki bir turistik tesisten 24 Mayıs'ta ayrıldıktan sonra fotoğraf çekmek için gittiği dağlık alanda kaybolduğu bildirilen Mustafa Yıldırım için başlatılan arama çalışmaları sürüyor.

İl Jandarma Komutanlığı, AKUT ve AFAD'tan üyelerinden oluşan 18 kişilik ekip, iz sürme köpeklerinin de yardımıyla bölgeyi tarıyor.

Ekipler, çalışmaları Çıralı, Ulupınar ve Beycik ile Maden Koyu bölgelerinde yoğunlaştırdı.

Aramalarda herhangi bir ize rastlanmadığı bildirildi.