Prof. Dr. Demir, gazetecilere, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığından aldıkları veriler doğrultusunda başarılı öğrencileri bir haftalık geziye gönderdiklerini söyledi.

Gezinin öğrenciler için önemine değinen Demir, öğrencilerin bu sayede daha önce gezip görme fırsatı bulamadığı illeri ziyaret ettiğini aktardı.

Demir, öğrencilerin Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile de görüştüğünü ifade ederek, gençlerin Bakan Kasapoğlu ile kahvaltı yaptığını kaydetti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile üniversite olarak ilerleyen süreçte yeni kapsamlı projeler yapacaklarını dile getiren Demir, şunları kaydetti:

"Öğrencilerimiz ayrıca Anıtkabir ve Mehmet Akif Ersoy'un evi gibi çeşitli ziyaretlerde bulundu. Öğrencilerimiz Çanakkale'yi de ziyaret etti. Şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Ayrıca ülkemizin tarımsal faaliyetlerinin yapıldığı bölgeleri de inceleme fırsatı buldular. Almış oldukları tecrübeleri de önümüzdeki zaman dilimi içerisinde diğer sınıf arkadaşlarına aktaracaklar. Bunun diğer öğrencilerimiz açısından da bir motivasyon olacağına inanıyoruz. Başarılı olan diğer öğrencilerimizi de not ortalamalarını göz önünde bulundurarak ülkemizin çeşitli illerine göndermeyi amaçlıyoruz."

Geziye katılan öğrencilerden Halime Küçük, geziyi düzenleyen Rektörlüğe teşekkür etti.

Gezinin kendilerine büyük fayda sağlayacağını dile getiren Küçük, özellikle Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu ile görüşmekten büyük memnuniyet duyduklarını aktardı.

Küçük, dolu dolu geçen bu gezide emeği bulunanlara teşekkür etti.

Nurcan Orhan da gezinin çok güzel geçtiğini anlatarak, "Bakanımız da bize değerli vakitlerini ayırdılar, kendisi ile görüşme imkanımız oldu. Ayrıca ülkemizin doğal güzellikleri görme imkanımız oldu." dedi.