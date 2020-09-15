Haber Giriş: Kaynak: AA
Çanakkale'de orman yangınına müdahale ediliyor
[Fotoğraf: AA]
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Kavakköy yakınındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Bunun üzerine Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler bölgeye sevk edildi.
Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.
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