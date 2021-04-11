Haber Giriş: 11 Nisan 2021 Pazar 17:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çanakkale'de Covid-19 tedbirleri kapsamında bir mahalledeki 3 sokak karantinaya alındı
[Fotoğraf: AA]
Çanakkale'nin Lapseki ilçesindeki bir mahalledeki 3 sokak, yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Kaymakam Fatih Çelikkaya başkanlığında toplandı.
Toplantıda, karantinaya alınması gereken yerlerle ilgili durum değerlendirildi.
Bu kapsamda Kovid-19 vakalarına rastlanan Gazi Süleyman Paşa Mahallesi'ndeki Şen Sokağı, Şenlik Sokağı ve Menekşe Sokağı'nda 10 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verildi.
Son Haberler
- 18:05
- 17:50
- 17:50
- 17:42
- 17:40
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Ermenistan'ın saldırılarında sivillerin hayatını kaybettiği Gence'yi ziyaret etti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz