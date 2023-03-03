Haber Giriş: 3 Mart 2023 Cuma 10:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çanakkale'de aranan şüphelinin evinde tarihi eser niteliğinde paralar bulundu
[arşiv haber , AA]
Çanakkale'de polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda, tarihi eser kaçakçılığıyla ilgili hakkında arama kararı bulunan şüphelinin evinde çok sayıda sikke ve tarihi eser niteliğinde malzeme ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesine bağlı Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri, kentte tarihi eser kaçakçılığına yönelik operasyon düzenledi.
Operasyon kapsamında, arama kararı olan A.A'nın evinde yapılan aramalarda 21 sikke, üzerinde Arapça yazılar ve tuğra bulunan tarihi eser niteliğinde 19 metal para bulundu.
Polisin, firari şüphelinin yakalanması için başlattığı çalışma sürüyor.
Etiketler: Çanakkale Tarihi Eser
Son Haberler
- 10:01
- 11:03
- 10:55
- 10:44
- 10:37
Sıradaki Haber
Kastamonu’da kurt sürüsü gece vakti köye indi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz