İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesine bağlı Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri, kentte tarihi eser kaçakçılığına yönelik operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında, arama kararı olan A.A'nın evinde yapılan aramalarda 21 sikke, üzerinde Arapça yazılar ve tuğra bulunan tarihi eser niteliğinde 19 metal para bulundu.

Polisin, firari şüphelinin yakalanması için başlattığı çalışma sürüyor.