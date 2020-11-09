İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte içki üretimi yapan kişilere yönelik başlattığı çalışma kapsamında Biga ilçesinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda, sahte içki yapımında kullanılan 2 bin 620 litre etil alkol ele geçirildi. Bir kamyonete el konulurken, olayla ilgili yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.